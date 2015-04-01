Христианская газета Севера России

Газета «Вера»-«Эском» выходит с 1991 года и имеет более 7 тысяч подписчиков в России. В газете Вы можете прочитать о жизни православных людей в глубинке, о подвижниках Церкви – прошлого и современности, познакомиться с событиями в приходах и монастырях, узнать новости православной России, зарубежья и Русского Севера. На газету можно подписаться в любом отделении связи России. Почтовый индекс - 52049. Индекс указан в каталоге МАП в списке на букву «П» - «Православная газета Севера России ВЕРА»

Братья и сестры, вспомните о тех, у кого нет доступа к интернету: в любом почтовом отделении вы можете подписать на «ВЕРУ» своих родителей, бабушку с дедушкой, других родственников и друзей, живущих в разных городах.

