Пресвятая Троица, спаси и сохрани нас!
Рассказ об иконе «Зырянская Троица»

Христианская газета Севера России

Газета «Вера»-«Эском» выходит с 1991 года и имеет более 7 тысяч подписчиков в России. В газете Вы можете прочитать о жизни православных людей в глубинке, о подвижниках Церкви – прошлого и современности, познакомиться с событиями в приходах и монастырях, узнать новости православной России, зарубежья и Русского Севера. На газету можно подписаться в любом отделении связи России. Почтовый индекс - 52049. Индекс указан в каталоге МАП в списке на букву «П» - «Православная газета Севера России ВЕРА»
Братья и сестры, вспомните о тех, у кого нет доступа к интернету: в любом почтовом отделении вы можете подписать на «ВЕРУ» своих родителей, бабушку с дедушкой, других родственников и друзей, живущих в разных городах.


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• Свежие выпуски теперь только на новом сайте (01.04.2015)
Дополнение в архив, более 60 публикаций 1998-1999 г.г. (4.11.10)
• Добавлено Учительное послание свт. Стефана (9.03.06)
• Поисковик по сайту работает теперь корректно (26.09.04)
• Выложен компилированный файл виртуального путешествия «Сказание о Стефане», 449 kb (2.04.04)
• Прежний e-mail редакции eskom@komi.ru не действует. В новом адресе имя прежнее: eskom, а домен другой: narod.ru (24.02.04)
• Теперь газету можно получать в одном компилированном файле формата справки. Просматривается он стандартными средствами Windows, поэтому уже не имеет значения, какой броузер у Вас установлен (12.02.04)
• Добавлены Молитва и Акафист свт. Стефану (27.06.02)
• Открыта Гостевая Книга «ВЕРЫ» (23.04.01)

веб-мастер Михаил Сизов
Россия, г.Сыктывкар

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